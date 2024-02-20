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В Ставропольском крае пройдет Российско-Азербайджанский межрегиональный форум

В Ставропольском крае пройдет Российско-Азербайджанский межрегиональный форум 28 февраля в Ставропольском крае РФ состоится 12-ый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум.
Бизнес
20 февраля 2024 г. 11:26
В Ставропольском крае пройдет Российско-Азербайджанский межрегиональный форум

28 февраля в Ставропольском крае РФ состоится 12-ый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие состоится на площадке многофункционального выставочного центра "МинводыЭКСПО" под эгидой правительства Российской Федерации.

Проектом программы предусмотрено проведение четырех тематических круглых столов и бизнес-сессии: "Технологии будущего в промышленном секторе"; "Роль транспортно-логистических проектов в увеличении двустороннего товарооборота"; "Гуманитарное, культурное взаимодействие и сотрудничество в сфере туризма как драйвер интеграционных процессов"; "Производственная кооперация: сотрудничество в области АПК"; "Экспортные возможности для субъектов МСП России и Азербайджана".

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Версия на английском языке Russian-Azerbaijani interregional forum to be held in Stavropol
Версия на азербайджанском языке Stavropolda Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumu keçiriləcək

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