В Ставропольском крае пройдет Российско-Азербайджанский межрегиональный форум

28 февраля в Ставропольском крае РФ состоится 12-ый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум.

28 февраля в Ставропольском крае РФ состоится 12-ый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие состоится на площадке многофункционального выставочного центра "МинводыЭКСПО" под эгидой правительства Российской Федерации.

Проектом программы предусмотрено проведение четырех тематических круглых столов и бизнес-сессии: "Технологии будущего в промышленном секторе"; "Роль транспортно-логистических проектов в увеличении двустороннего товарооборота"; "Гуманитарное, культурное взаимодействие и сотрудничество в сфере туризма как драйвер интеграционных процессов"; "Производственная кооперация: сотрудничество в области АПК"; "Экспортные возможности для субъектов МСП России и Азербайджана".