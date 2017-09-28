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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Ставрополе открылся 8-й российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в рамках мероприятия пройдут деловые встречи и круглые столы представителей бизнеса и власти двух государств.

Участники обсудят углубление двустороннего взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, туризма и в гуманитарной сфере.

Почетными гостями форума стали министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, а также посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Кроме того, в форуме примут участие представители власти двух стран, предприниматели, неправительственные организации, эксперты в области экономики, а также представители бизнеса.

Форум продлится до 29 сентября и завершится для гостей региона туристической поездкой по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод.

Отметим, российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит с 2010 года. В 2016 году форум прошел в Баку.