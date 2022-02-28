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В Стамбуле прошел бизнес-форум женщин-предпринимателей

В Стамбуле прошел бизнес-форум женщин-предпринимателей В Стамбуле прошел бизнес-форум женщин-предпринимателей при поддержке Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) и Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана (AQSİA).
Бизнес
28 февраля 2022 г. 16:38
В Стамбуле прошел бизнес-форум женщин-предпринимателей

В Стамбуле прошел бизнес-форум женщин-предпринимателей при поддержке Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) и Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана (AQSİA).

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие прошло под лозунгом "Одна нация, два государства".

Напомним, что для поддержки развития взаимных торговых и инвестиционных связей между женщинами-предпринимателями из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана в 2019 году в Стамбуле в рамках сотрудничества TOBB и Организации тюркских государств была создана турецкая Торгово-промышленная палата. В ноябре 2021 года палата организовала I Комитет женщин-предпринимателей, председателем которого была избрана представительница Азербайджана, председатель правления AQSİA Сакина Бабаева.

Основной целью проведения мероприятия была поддержка сотрудничества и повышение занятости среди женщин-предпринимателей тюркского мира. В комитете приняли участие десять представителей от каждого из тюркоязычных государств.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Türkiyə-Azərbaycan qadın sahibkarların biznes forumu keçirilib

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