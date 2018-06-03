В США спорткар Ferrari продали за рекордные $70 млн - ФОТО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Гоночный автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продан за $70 млн, что является самой высокой ценой, за которую когда-либо продавали машины.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, основателю компании WeatherTech, которая изготавливают коврики для салона автомобилей.

Как уточняется, предыдущий рекорд стоимости продажи автомобиля был установлен Ferrari 1963 года, который был продан за $52 млн в 2013 году.