В США скончался экс-президент Всемирного банка

Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.

Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил экономист.

Вулфенсон ушел из жизни в своем доме в районе Манхэттен. Его сын Адам Вулфенсон сообщил журналистам газеты The Washington Post , что причиной смерти было осложнение после пневмонии.

Экономист был президентом Всемирного банка в 1995 - 2005 годах. На этом посту он "заострил внимание на снижении уровня бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией", говорится в заявлении действующего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса. Он отметил, что сотрудники банка "с глубоким восхищением и уважением" относились к Вулфенсону и его супруге Элейн, которая умерла в августе 2020 года.