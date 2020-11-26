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В США скончался экс-президент Всемирного банка

В США скончался экс-президент Всемирного банка Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.
Бизнес
26 ноября 2020 г. 06:14
В США скончался экс-президент Всемирного банка
Джеймс Вулфенсон

Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил экономист.

Вулфенсон ушел из жизни в своем доме в районе Манхэттен. Его сын Адам Вулфенсон сообщил журналистам газеты The Washington Post, что причиной смерти было осложнение после пневмонии.

Экономист был президентом Всемирного банка в 1995 - 2005 годах. На этом посту он "заострил внимание на снижении уровня бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией", говорится в заявлении действующего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса. Он отметил, что сотрудники банка "с глубоким восхищением и уважением" относились к Вулфенсону и его супруге Элейн, которая умерла в августе 2020 года.

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