В США револьвер Элвиса Пресли выставлен на аукцион за 95 тыс. долларов

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Эксклюзивный образец револьвера американской марки Smith & Wesson, принадлежавший певцу Элвису Пресли, выставлен во вторник на торги в США за 95 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте американского аукционного дома Moments In Time.

Певец приобрел этот Smith & Wesson 38-го калибра в Мемфисе (штат Теннесси) 7 января 1971 года. Между рукояткой и барабаном выгравирован символ, представляющий собой молнию с аббревиатурой T.C.B. (Taking Care of Business - Занимаясь делом). Так Пресли называл свою группу, маркируя символом кулоны, браслеты, кольца и аксессуары.

Элвис Пресли - американский певец и актер, родившийся в 1935 году в штате Миссисипи.