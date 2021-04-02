В США произошел бум продаж автомобилей класса люкс

Для Bentley Motors 2020 год стал самым успешным по числу продаж со времен основания компании

В США, несмотря на пандемию, резко выросли продажи автомобилей престижных марок Bentley Motors и Lamborghini на фоне падения продаж машин в среднем ценовом сегменте.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на исследовательскую компанию J. D. Power и данные автомобилестроителей.

Согласно информации телеканала, в четвертом квартале 2020 года число продаж автомобилей стоимостью более 80 тыс. долларов США в США удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а автомобилей стоимостью более 100 тыс. долларов США возросло на 63%.

Для Bentley Motors минувший год стал самым успешным по числу продаж со времен основания компании. Она за год реализовала 11 206 автомобилей - на 100 больше, чем в 2019 году, который также был рекордным. Lamborghini получила в 2020 году самую высокую за время своего существования прибыль, прошлый год занял второе место в истории этой компании по числу проданных машин - 7 430.

"Я в этом бизнесе 40 лет и никогда не видел ничего подобного", - приводит CNN слова Брайана Миллера, главы фирмы Manhattan Motors, являющейся дилером Bentley, Lamborghini и Bugatti. Специалисты полагают, что состоятельные граждане из-за последствий пандемии лишены возможности свободно путешествовать и вместо этого приобретают роскошные товары, в том числе самые дорогостоящие автомобили.