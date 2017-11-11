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    В США продали самую дорогую в мире бутылку вина

    Вино было изготовлено известным американским виноделом Джесси Кацем

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На благотворительном аукционе в Новом Орлеане бутылку красного вина продали за рекордные $350 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщает The Daily Meal.

    Отмечается, что вино было изготовлено известным американским виноделом Джесси Кацем из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года.

    Издание утверждает, что изначально вино было создано для знаменитого голливудского агента Шепа Гордона, который передал бутылку благотворительному фонду Эмерила Лагасси.

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