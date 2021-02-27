В США одобрили стимулирование экономики на 1,9 трлн долларов

Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции на 1,9 трлн. долларов

Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции на 1,9 трлн. долларов, сообщает Report cо ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что за соответствующий законопроект проголосовали 219 человек, против него выступили 212 парламентариев.

В дальнейшем документ должны принять сенат и подписать президент США Джо Байден.

В проекте также представлены чеки на 1,4 тыс. долларов США, которые направят большинству налогоплательщиков, и повышение минимальной оплаты труда на федеральном уровне до 15 долларов в час.