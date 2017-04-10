В создании стратегических дорожных карт в Азербайджане приняли участие более 400 экспертов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане при разработке Стратегической дорожной карты изучено мнение 5 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По словам В. Гасымлы, в создании стратегических дорожных карт в Азербайджане приняли участие более 400 отечественных и зарубежных экспертов: "Для разработки Стратегической дорожной карты проведено более 150 встреч. Мы изучили опыт Саудовской Аравии, Казахстана и других стран. Только в Азербайджане изучено мнение стольких людей".

Экономист Вугар Байрамов подчеркнул необходимость оптимизации денежного обращения в стране: "Думаю, что стоит перейти от ограничения денежного обращения к его оптимизации. Оптимальное денежное обращение должно регулироваться не только курсом маната, но и инвестициями. Ограничения влияют в том числе и на инвестиции. Также необходимо регулировать волатильность. Короткая волатильность значима для бизнеса. Стабилизация валютного курса также может оказать положительное влияние на бизнес-среду".