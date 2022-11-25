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В SOCAR Petroleum начались контрольные мероприятия

В SOCAR Petroleum начались контрольные мероприятия Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана начала контрольные мероприятия по соблюдению нормативов качества и объема реализуемого на территории страны топлива.
Бизнес
25 ноября 2022 г. 11:13
В SOCAR Petroleum начались контрольные мероприятия

Государственная служба по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана начала контрольные мероприятия по соблюдению нормативов качества и объема реализуемого на территории страны топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, мероприятия выполняются на основании обращения ЗАО SOCAR Petroleum в целях обеспечения защиты прав потребителей, соблюдения требований к качеству при предоставлении продукции и услуг.

Институт метрологии Азербайджана и Институт стандартизации Азербайджана, подведомственные структуре, проведут проверку качества и выпускаемых объемов топлива на нефтяных терминалах и заправочных станциях (АЗС), принадлежащих ЗАО.

Планируется определение соответствия качества топлива установленным нормативам в цепочке сбыта, включая хранение и транспортировку, проведение метрологической проверки измерительных средств, эксплуатируемых при реализации на АЗС, и др.

Эти меры, служащие защите прав потребителей, охватят все этапы начиная с процесса производства или импорта топлива и заканчивая его доставкой потребителю.

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Версия на азербайджанском языке  “SOCAR Petroleum”da nəzarət tədbirlərinə start verilib

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