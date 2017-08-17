В следующем месяце состоится Межрегиональный форум Россия-Азербайджан

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 28 сентября в российском Ставрополе будет организован VIII Межрегиональный форум Россия-Азербайджан.

Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), на форуме примут участие официальные лица из многих регионов России и предприниматели, осуществляющие деятельность в различных сферах экономики.

В ходе мероприятия члены делегации Азербайджана получат возможность поиска новых партнеров на двусторонних встречах и налаживания деловых связей.

Заинтересованные лица приглашаются к участию на мероприятии (99412 598 01 47/48 (внутренний: 108, 123, 119, 129); vmirzayev@azpromo.az).