 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В следующем месяце состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан

    Члены азербайджанской делегации получат возможности найти новых партнеров и установить деловые отношения

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 7-9 декабря текущего года в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AzPromo), для участия в форуме планируется визит азербайджанской делегации в Саудовскую Аравию. 

    В бизнес-форуме примут участие представители правительств обеих стран, а также предприниматели, представляющие различные сферы экономики. В ходе мероприятия члены азербайджанской делегации получат возможности найти новых партнеров и установить деловые отношения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi