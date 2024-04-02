Азербайджан обменяется инвестиционными проектами с Санкт-Петербургом

Азербайджан договорился с Комитетом по торговле и промышленности Санкт-Петербурга об обмене перечнями новых продуктов и инвестиционных проектов.

Азербайджан договорился с Комитетом по торговле и промышленности Санкт-Петербурга об обмене перечнями новых продуктов и инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме на тему "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" в Баку.

Ю. Абдуллаев подчеркнул, что компании, занимающиеся производством лекарств, работающие в Санкт-Петербурге, уже производят лекарства в Азербайджане: "В этой сфере большие перспективы".