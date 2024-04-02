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Азербайджан обменяется инвестиционными проектами с Санкт-Петербургом

Азербайджан обменяется инвестиционными проектами с Санкт-Петербургом Азербайджан договорился с Комитетом по торговле и промышленности Санкт-Петербурга об обмене перечнями новых продуктов и инвестиционных проектов.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 19:59
Азербайджан обменяется инвестиционными проектами с Санкт-Петербургом

Азербайджан договорился с Комитетом по торговле и промышленности Санкт-Петербурга об обмене перечнями новых продуктов и инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме на тему "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" в Баку.

Ю. Абдуллаев подчеркнул, что компании, занимающиеся производством лекарств, работающие в Санкт-Петербурге, уже производят лекарства в Азербайджане: "В этой сфере большие перспективы".

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes exchange of list of investment projects with St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sankt-Peterburqla investisiya layihələrinin siyahısının mübadiləsini aparacaq

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