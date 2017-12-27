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    В следующем году Азербайджан увеличит расходы на экспорт ненефтяной продукции на 50%

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В госбюджете на 2018 год на мероприятия по экспорту ненефтяной продукции будет выделено 15 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на госбюджет на 2018 год.

    В госбюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 10 млн манатов, то есть данные расходы увеличиваются на 50%.

    Отметим, что за январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал ненефтяные продукты на 1 386,7 млн манатов. Это составляет 11% от общего объема экспорта (с учетом задекларированных в таможенных органах за отчетный период объемов экспортной нефти и газа).

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