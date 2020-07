В Silk Way Holding очередной ребрендинг

В Silk Way Holding очередной ребрендинг

ООО Silk Way Helicopter Services в составе ООО Silk Way Holding сменил название.

Как сообщает Report, действующая в Забратском аэропорту компания переименована в ASG Helicopter Services.

Это третий ребрендинг Silk Way Holding в 2020 году. Ранее в марте входящее в холдинг ООО Silk Way Travel было переименовано в Silk Row Travel, а в июне Silk Way Business Aviation сменил название на ASG Business Aviation.