В Шуше прошло заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан

В Шуше прошло 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан.

В Шуше прошло 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В Шуше мы совместно с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым председательствовали на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Узбекистан. Мы оценили меры, осуществляемые в направлении диверсификации экономических и торговых связей между нашими странами, поощрения сотрудничества и взаимных инвестиций в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства", - отметил М.Джаббаров.