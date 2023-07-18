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В Шуше прошло заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан

В Шуше прошло заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан В Шуше прошло 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан.
Бизнес
18 июля 2023 г. 16:11
В Шуше прошло заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан

В Шуше прошло 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В Шуше мы совместно с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым председательствовали на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Узбекистан. Мы оценили меры, осуществляемые в направлении диверсификации экономических и торговых связей между нашими странами, поощрения сотрудничества и взаимных инвестиций в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства", - отметил М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Shusha hosts meeting of Azerbaijan-Uzbekistan Joint Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Şuşada Azərbaycan-Özbəkistan Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilir

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