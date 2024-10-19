В Шуше прошла встреча с предпринимателями

Сотрудники Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы провели встречу с предпринимателями, работающими в Ханкенди, Шуше и Ходжалы.

Сотрудники Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы провели встречу с предпринимателями, работающими в Ханкенди, Шуше и Ходжалы.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

На встрече с участием субъектов микро- и малого предпринимательства была предоставлена информация о проектах, реализуемых с целью ускорения экономического оживления на освобожденных территориях, особенностях применяемого налогообложения, в том числе о налоговых и таможенных льготах и освобождениях, предоставляемых резидентам, о государственных гарантиях по кредитам и субсидировании процентных ставок.

Руководитель Карабахского территориального главного налогового управления Алекбер Мамедов рассказал о шагах государства по развитию предпринимательства на освобожденных территориях, налоговых льготах для предпринимателей со статусом резидента на освобожденных территориях, и изменениях в Налоговый кодекс.

На встрече предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы.