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В Шуше пройдет Международный Карабахский бизнес-форум

В Шуше пройдет Международный Карабахский бизнес-форум 16 сентября в культурной столице Азербайджана Шуше состоится международный Карабахский бизнес-форум
Бизнес
6 сентября 2022 г. 09:21
В Шуше пройдет Международный Карабахский бизнес-форум

16 сентября в культурной столице Азербайджана Шуше состоится международный Карабахский бизнес-форум.

Как сообщает Report, на форуме, в котором примут участие представители стран Организации тюркских государств, будут обсуждаться вопросы восстановления Карабаха, сотрудничества, инвестиций, бизнеса и др.

В форуме примут участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Объединения торгово-промышленных палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, а также руководители торгово-промышленных палат Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а также представители государственных структур и различных организаций этих стран.

На бизнес-форуме будут организованы встречи по 7 секторам. В ходе обсуждений будут проведены консультации по строительству (зеленая инфраструктура), сельскому хозяйству и продовольствию, возобновляемым источникам энергии, легкой промышленности (текстиль, машиностроение, запасные части), туризму, горнодобывающей промышленности и информационно-коммуникационным технологиям.

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Версия на английском языке Shusha to host international Karabakh Business Forum
Версия на азербайджанском языке Şuşada beynəlxalq Qarabağ Biznes Forumu keçiriləcək

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