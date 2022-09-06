В Шуше пройдет Международный Карабахский бизнес-форум

16 сентября в культурной столице Азербайджана Шуше состоится международный Карабахский бизнес-форум

16 сентября в культурной столице Азербайджана Шуше состоится международный Карабахский бизнес-форум.

Как сообщает Report, на форуме, в котором примут участие представители стран Организации тюркских государств, будут обсуждаться вопросы восстановления Карабаха, сотрудничества, инвестиций, бизнеса и др.

В форуме примут участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Объединения торгово-промышленных палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, а также руководители торгово-промышленных палат Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а также представители государственных структур и различных организаций этих стран.

На бизнес-форуме будут организованы встречи по 7 секторам. В ходе обсуждений будут проведены консультации по строительству (зеленая инфраструктура), сельскому хозяйству и продовольствию, возобновляемым источникам энергии, легкой промышленности (текстиль, машиностроение, запасные части), туризму, горнодобывающей промышленности и информационно-коммуникационным технологиям.