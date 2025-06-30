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В Шуше пройдет 6-й бизнес-форум ОЭС

В Шуше пройдет 6-й бизнес-форум ОЭС 2 июля в Шуше пройдет 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС), организованный Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат организации.
Бизнес
30 июня 2025 г. 17:58
В Шуше пройдет 6-й бизнес-форум ОЭС

2 июля в Шуше пройдет 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС), организованный Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Мероприятие состоится в рамках "Недели ОЭС", которая пройдет впервые по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Целью проведения форума является продвижение инвестиций и торговли в регионе ОЭС, укрепление сотрудничества между деловыми кругами и поддержка устойчивого экономического развития.

В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы расширения сотрудничества в таких областях, как продовольствие, сельское хозяйство, текстильная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, туризм, транспорт и циркулярная экономика, а также другие вопросы.

Пройдут встречи в форматах "бизнес-государство" (B2G) и "бизнес-бизнес" (B2B).

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Версия на азербайджанском языке Şuşada 6-cı İƏT biznes forumu keçiriləcək

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