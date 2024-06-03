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В Шуше проходит Международный форум предпринимателей

В Шуше проходит Международный форум предпринимателей В Шуше проходит Международный форум предпринимателей.
Бизнес
3 июня 2024 г. 17:06
В Шуше проходит Международный форум предпринимателей

В Шуше проходит Международный форум предпринимателей.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, в форуме принимают участие представители 11 входящих в ICESCO стран - Азербайджана, Джибути, Туниса, Таджикистана, Турции, Ливии, Сенегала, Сомали, Египта, Мали, Судана.

В рамках форума, организованного при поддержке Министерства культуры, пройдут дискуссии на темы "Важность стартапов и инклюзивных технологий будущего", "Расширение прав и возможностей женщин посредством предпринимательства: тенденции и вызовы".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Shusha hosts Int’l Entrepreneurship Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Beynəlxalq Sahibkarlar Forumu keçirilir

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