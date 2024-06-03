В Шуше проходит Международный форум предпринимателей

В Шуше проходит Международный форум предпринимателей.

В Шуше проходит Международный форум предпринимателей.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, в форуме принимают участие представители 11 входящих в ICESCO стран - Азербайджана, Джибути, Туниса, Таджикистана, Турции, Ливии, Сенегала, Сомали, Египта, Мали, Судана.

В рамках форума, организованного при поддержке Министерства культуры, пройдут дискуссии на темы "Важность стартапов и инклюзивных технологий будущего", "Расширение прав и возможностей женщин посредством предпринимательства: тенденции и вызовы".