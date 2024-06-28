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В Шуше проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе"

В Шуше проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе" В Шуше при организационной поддержке Министерства экономики Азербайджана проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе".
Бизнес
28 июня 2024 г. 09:03
В Шуше проходит мероприятие Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе

В Шуше при организационной поддержке Министерства экономики Азербайджана проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе".

Как сообщает Report, цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

В рамках мероприятия будут организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий. Предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство -бизнес).

Отметим, что открытие мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: Возродим Карабах вместе" состоялось вчера в Агдамском промышленном парке.

Участники были проинформированы, что по числу резидентов Агдамский промпарк является вторым в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. Статус резидента получили 25 субъектов предпринимательства, еще шесть компаний зарегистрированы в качестве нерезидентов. Совокупный объем их инвестиций превышает 216 млн манатов. За счет этих субъектов предпринимательства в промпарке планируется создать более 2 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвестиции резидентов составили более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест.

В ближайшее время в Агдамском промышленном парке заработают различные производственные предприятия.

Резиденты промышленных парков на освобожденных территориях, начиная со дня регистрации, на 10-летний период освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю. Кроме того, в промпарках применяются низкие арендные ставки, за счет государственных средств создается необходимая инфраструктура, обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, высокоскоростным интернетом. Расположение промзон на автомобильных и железнодорожных узлах позволит облегчить транспортировку грузов.

Участники мероприятия также ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди.

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Версия на английском языке Event titled "New Opportunities for Entrepreneurs: Let's Revive Karabakh Together" underway in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada “Sahibkarlar üçün yeni imkanlar: Qarabağı birlikdə quraq” adlı tədbir keçirilir

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