В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС

В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС

В Шуше стартовал 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, форум организован Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат организации.

Мероприятие проходит в рамках "Недели ОЭС", впервые организуемой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Целью форума является содействие инвестициям и торговле в регионе ОЭС, укрепление сотрудничества между деловыми кругами и поддержка устойчивого экономического развития. На мероприятии будут обсуждены возможности диверсификации сотрудничества в сфере продовольствия, сельского хозяйства, текстиля, ИКТ, туризма, транспорта и экономики замкнутого цикла.

В рамках мероприятия планируются встречи в форматах "бизнес-правительство" (B2G) и "бизнес-бизнес" (B2B).