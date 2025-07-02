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В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС

В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС
Бизнес
2 июля 2025 г. 11:22
В Шуше проходит 6-й бизнес-форум ОЭС

В Шуше стартовал 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, форум организован Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат организации.

Мероприятие проходит в рамках "Недели ОЭС", впервые организуемой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Целью форума является содействие инвестициям и торговле в регионе ОЭС, укрепление сотрудничества между деловыми кругами и поддержка устойчивого экономического развития. На мероприятии будут обсуждены возможности диверсификации сотрудничества в сфере продовольствия, сельского хозяйства, текстиля, ИКТ, туризма, транспорта и экономики замкнутого цикла.

В рамках мероприятия планируются встречи в форматах "бизнес-правительство" (B2G) и "бизнес-бизнес" (B2B).

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada 6-cı ECO biznes forumu keçirilir

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