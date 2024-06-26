О нас

В Шуше обсудят модель государственно-частного партнерства с предпринимателями

В Шуше обсудят модель государственно-частного партнерства с предпринимателями 27-28 июня в Шуше и Агдаме пройдет организованное Министерством экономики мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", в ходе которого будут представлены возможности для предпринимательской деятельности в Карабахском и Во
Бизнес
26 июня 2024 г. 17:34
В Шуше обсудят модель государственно-частного партнерства с предпринимателями

27-28 июня в Шуше и Агдаме пройдет организованное Министерством экономики мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", в ходе которого будут представлены возможности для предпринимательской деятельности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Мероприятие пройдет с участием более 100 представителей деловых кругов.

Цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

В рамках визита в Карабах предприниматели ознакомятся с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

На мероприятии, которое пройдет в Шуше, будут организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий. Предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство -бизнес).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada sahibkarlarla dövlət-özəl əməkdaşlığı modeli müzakirə ediləcək

Самое важное

Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi