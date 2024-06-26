В Шуше обсудят модель государственно-частного партнерства с предпринимателями

27-28 июня в Шуше и Агдаме пройдет организованное Министерством экономики мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", в ходе которого будут представлены возможности для предпринимательской деятельности в Карабахском и Во

27-28 июня в Шуше и Агдаме пройдет организованное Министерством экономики мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", в ходе которого будут представлены возможности для предпринимательской деятельности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Мероприятие пройдет с участием более 100 представителей деловых кругов.

Цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

В рамках визита в Карабах предприниматели ознакомятся с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

На мероприятии, которое пройдет в Шуше, будут организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий. Предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство -бизнес).