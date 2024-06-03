В Шуше наградили победителей акселерационной программы A-Hub

В Шуше прошла церемония награждения победителей акселерационной программы A-Hub.

В Шуше прошла церемония награждения победителей акселерационной программы A-Hub.

Как передает Report , мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Азербайджана в рамках сотрудничества Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и программы New Space Open Innovation.

Так, в мировом финале, организованном 2 июня в Baku Crystal Hall, приняли участие более 30 инновационных команд из 11 стран, в том числе из Азербайджана, Джибути, Туниса, Таджикистана, Турции, Ливии, Сенегала, Сомали, Египта, Мали, Судана. Общий призовой фонд финала составил 30 тысяч долларов США.

По итогам соревнований команда Snack Pack (Азербайджан) стала первой, коллектив ReSkill (Таджикистан) стал вторым, первую тройку замкнула команда "Биополс" (Турция), четвертой стала Caredify (Тунис).

Отметим, что акселерационная программа A-Hub (A-Hub Accelerator), созданная в рамках сотрудничества ИСЕСКО и New Space Open Innovation при поддержке Министерства культуры Азербайджана, – это инициатива, которая нацелена на поддержку творческих и технологических стартапов субъектов бизнеса и молодежи и предоставляет им услуги менторства и ресурсы, необходимые для воплощения их идей. Программа, стартовавшая как пилотный проект в 2021 году, в настоящее время действует в 20 странах и расширяется.