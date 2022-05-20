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В Шуше может пройти бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

В Шуше может пройти бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия Выдвинута инициатива о проведении в Шуше азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума.
Бизнес
20 мая 2022 г. 14:31
В Шуше может пройти бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

Выдвинута инициатива о проведении в Шуше азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума.

Как передает грузинское бюро Report, об этом председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев сообщил журналистам.

По его словам, соответствующее решение должен принять глава государства: "Мы с большим удовольствием ждем ответа. Считаем, что организация в Шуше бизнес-форума с участием трех стран будет иметь символическое значение. Ведь Азербайджан, Турция и Грузия вместе реализуют ряд важных проектов для региона".

Т.Алиев также отметил, что в марте этого года Caspian Energy Club подписал меморандум с изданием Forbes Georgia: "Согласно документу, будет издан спецвыпуск авторитетного грузинского журнала, посвященный Шуше и Карабаху в целом. Было бы прекрасно презентацию этого издания также провести в Шуше".

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Версия на английском языке Azerbaijan-Turkiye-Georgia business forum may be held in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan biznes forumu keçirilə bilər

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