В Шеки пройдет выставка-ярмарка "KOB Fest"

22 июля в Шеки состоится очередная выставка-ярмарка "KOB Fest".

22 июля в Шеки состоится очередная выставка-ярмарка "KOB Fest".

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

На ярмарке будут представлены и выставлены на продажу продукты питания и непродовольственные товары, произведенные субъектами МСП, а также изделия ручной работы ремесленников и творческих личностей.

Выставка, которая пройдет на территории Дворца шекинских ханов, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Целью проведения "KOB Fest" является поддержка продажи продукции, производимой субъектами МСП в соответствующих городах и районах, продвижение местной продукции, а также расширение связей между производителями и поставщиками.

Ранее подобные выставки были организованы в Баку, Шамкире, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Губе.