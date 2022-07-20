О нас

В Шеки пройдет выставка-ярмарка "KOB Fest"

В Шеки пройдет выставка-ярмарка "KOB Fest" 22 июля в Шеки состоится очередная выставка-ярмарка "KOB Fest".
Бизнес
20 июля 2022 г. 12:12
В Шеки пройдет выставка-ярмарка KOB Fest

22 июля в Шеки состоится очередная выставка-ярмарка "KOB Fest".

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

На ярмарке будут представлены и выставлены на продажу продукты питания и непродовольственные товары, произведенные субъектами МСП, а также изделия ручной работы ремесленников и творческих личностей.

Выставка, которая пройдет на территории Дворца шекинских ханов, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Целью проведения "KOB Fest" является поддержка продажи продукции, производимой субъектами МСП в соответствующих городах и районах, продвижение местной продукции, а также расширение связей между производителями и поставщиками.

Ранее подобные выставки были организованы в Баку, Шамкире, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Губе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəkidə “KOB Fest” sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi