В Шанхае подписан Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и SCODA

В рамках визита азербайджанской делегации в Китай для участия в 6-й Китайской международной выставки импорта в Шанхае подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики и Демонст

В рамках визита азербайджанской делегации в Китай для участия в 6-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики и Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС" (SCODA).

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, документ подписали председатель правления организации Орхан Мамедов и заместитель директора административного комитета SCODA Хао Гуосин.

Меморандум предусматривает совместные меры по содействию сотрудничеству между МСП страны в сфере торговли и инвестиций, обмен информацией об экономической и торговой деятельности, возможностях сотрудничества и пр.