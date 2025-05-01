В Сеуле обсудили возможности привлечения корейских компаний в Алятскую СЭЗ

Делегация Азербайджана во главе с председателем правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) Валехом Алескеровым находится с рабочим визитом в Южной Корее.

Делегация Азербайджана во главе с председателем правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) Валехом Алескеровым находится с рабочим визитом в Южной Корее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Южной Корее в соцсети X.

В рамках визита делегация провела встречу с комиссаром Администрации свободной экономической зоны Инчхон Юн Вок Соком (Yun Wok Sok), в ходе которой стороны обменялись информацией, знаниями и опытом в сфере развития СЭЗ.

Также состоялись встречи с вице-президентом Корейской ассоциации международной торговли Ким Ги Хеном (Kim Gi-Hyun) и исполнительным вице-президентом Корейского агентства содействия торговле и инвестициям Джиюнг Ли (Jihyung Lee). В ходе встреч были рассмотрены возможности и перспективы привлечения южнокорейских компаний к реализации проектов в Алятской СЭЗ.

На прошедшем в Сеуле мероприятии "Свободная экономическая зона Алят: раскрытие потенциала корейских производственных компаний" приняли участие представители государственных структур Южной Кореи, бизнес-ассоциаций, компаний, научно-исследовательских институтов и СМИ. С приветственным словом на открытии выступили Валех Алескеров и посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов.