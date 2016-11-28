Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В сети маркетов Rahat стартовала новая акция.

Как сообщает Report, во всех филиалах маркета будет проводиться мгновенная лотерея под названием Poz-qazan. Согласно условиям лотереи, делая покупки в сети маркетов на каждые потраченные 30 манат посетитель получает по одному лотерейному купону Poz-qazan. Покупатель получит выигранный им приз на месте.

Каждый купон, участвующий в лотерее, является выигрышным. Призовой фонд мгновенной лотереи “Poz-qazan” состоит из тысячи продуктов ежедневного использования а так же электрических приборов, бытовых и хозяйственных товаров, которые будут предоставлены каждому участнику лотереи.

По информации представителей сети маркетов “Rahat, целью подобных акций является улучшение удовлетворения клиентов: "Мы уверены в том, что данная акция обязательно понравится нашим покупателям. В течении нескольких последних месяцев мы провели целый ряд различных и в тоже время очень интересных акций, и сегодня, в результате проведенных опросов и исследований мы можем с уверенностью утверждать, что все они были в высшей степени удачными. Подтверждением же всего сказанного служит растущее каждый день число покупателей и искренняя благодарность наших клиентов".

Акция, которая стартовала с 24 ноября, продлится до 6 января.

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