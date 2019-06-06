В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие ПМЭФ-2019

В российском городе Санкт-Петербург состоялась церемония открытия XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает российское бюро Report, в нем принимают участие генсек ООН Антонио Гутерреш, президент Молдовы Игорь Додон, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов и др.

Азербайджан на форуме представлен делегацией во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым. В мероприятии также участвует чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

И.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников и гостей и сказал, что ПМЭФ является прекрасной платформой для обсуждения происходящих в мире трендов, направлений экономического развития, а также внедряемых новых экономических механизмов.

Основной частью Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президент России Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радиев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. На сессии также будет присутствовать А.Гутерриш. Модератором сессии выступит журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

В этом году форум проходит под девизом "Определить повестку дня в области устойчивого развития".