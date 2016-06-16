Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Первый день работы начался форумом "Группы двадцати", посвященном приоритетам развития стран, входящих в G20: торговле, инвестициям, инфраструктуре, занятости и развитию малого предпринимательства.

Торжественное открытие ПМЭФ состоится в 12:00 мск (13:00 по бакинскому времени).

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года. С 2005 года в нем участвует президент России Владимир Путин. В этом году ПМЭФ проходит 16-18 июня под девизом "На пороге новой экономической реальности".