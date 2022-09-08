О нас

В Садаракском таможенном пункте строится новый парк TIR

В Садаракском таможенном пункте строится новый парк TIR В таможенном погранично-пропускном пункте "Садарак" Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР с целью облегчения торговли строится новый парк для большегрузов TIR.
Бизнес
8 сентября 2022 г. 13:08
В Садаракском таможенном пункте строится новый парк TIR

В таможенном погранично-пропускном пункте "Садарак" Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР с целью облегчения торговли строится новый парк для большегрузов TIR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Согласно информации, парк, занимающий площадь 7,3 га, будет служить повышению интенсивности перехода транспортных средств через государственную границу, управлению транспортными потоками, эффективной организации процессов пересечения границы. После сдачи в эксплуатацию территория парка может вместить более 700 грузовых автомобилей.

"В целях безопасности и контроля на территории будут установлены современные камеры", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sədərək Gömrük Sərhəd-Buraxılış Məntəqəsində yeni TIR parkı tikilir

Экслюзивные новости

Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi