В Сабирабаде завод по производству водных фильтров экспортирует продукцию за рубеж

Предприятие по производству фильтров для воды "Fırtına Su Sistemləri" в Сабирабадском промышленном квартале экспортирует оборудование и комплектующие за рубеж.

Как сообщает корреспондент Report, об этом рассказал советник председателя Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Турал Абдуллазаде в ходе медиатура, организованного по следам визита президента Азербайджана в регион.

По его словам, компания "Fırtına Su Sistemləri" была зарегистрирована в качестве резидента Сабирабадского промквартала в 2024 году. На предприятии стоимостью около 1,2 миллиона манатов производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей на основе китайских технологий.

На предприятии, проектная стоимость которого составляет около 1,2 миллиона манатов, на основе китайской технологии производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей. Планируется производить 210 тысяч единиц фильтров, 15 тысяч устройств для фильтрации воды в год. Производимые здесь устройства и запасные части не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

Абдуллазаде отметил, что на предприятии уже создано 50 рабочих мест, и в ближайшем будущем планируется увеличение их числа.

Он также напомнил, что Сабирабадский промквартал был основан по указу президента Азербайджана в 2017 году. На его территории площадью 20,3 гектара создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 8 резидентов, инвестировавших более 10 миллионов манатов и создавших свыше 100 рабочих мест.