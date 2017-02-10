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    В руководстве European Tobacco - Baku ожидаются новые назначения

    Созвано внеочередное общее собрание акционеров предприятия

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 18 марта в 10:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО European Tobacco – Baku.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную печать.

    По информации, собрание состоится по адресу г. Баку, поселок Кешля, ул. 1-ая Продольная, 21. Повестка дня собрания включает вопрос избрания новых членов Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии.

    Напомним, что European Tobacco – Baku учрежден в 2002 году. Уставный капитал компании составляет 44 635 220 манатов. 

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