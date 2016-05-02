​В руководстве "Балтика-Баку" произошли изменения

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В руководстве компании Carlsberg Group в Азербайджане произошли изменения. Как передает Report со ссылкой на компанию, с мая этого года компанию возглавит Виктор Семак. Реализуя систему кластерного управления в регионе Восточная Европа, Виктор Семак будет руководить сразу двумя компаниями Carlsberg Group – "Балтика-Баку" и Carlsberg Kazakhstan.

Виктор Семак начал свою карьеру в Carlsberg Group в 2002 году в качестве регионального менеджера по продажам компании "ВЕНА" в Санкт-Петербурге. Через год Виктор был назначен заместителем директора по продажам, а позже – директором по продажам. В 2005 году он стал вице-президентом по продажам Западного региона компании "Балтика". В 2007 году Виктор вступил в должность генерального директора пивоваренного завода "Оливария" (Беларусь).

Отметим, что ежегодные отчисления "Балтика-Баку" в бюджет составляют порядка 20 млн. манатов, общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет 47 млн. манатов. Продукция "Балтика-Баку" занимает около 75% рынка пива Азербайджана.