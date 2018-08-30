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    В России состоялся показ автомобилей Khazar

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В России состоялся показ автомобилей Khazar, выпускаемых на Нефтчалинском автомобильном заводе.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, автомобили были презентованы в рамках Московского международного автомобильного салона (ММАС-2018).

    На мотор-шоу в Москве презентовали два седана Khazar - SD (базовая) и LD (люксовый). По словам представителей компании, они намерены наладить широкие продажи этих машин в СНГ.

    Следует отметить, что автомобили Khazar выпускаются совместно с иранским İran Khodro на Нефтчалинском автозаводе.

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