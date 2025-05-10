В России снизились розничные продажи алкоголя

В первом квартале 2025 года в России объемы розничных продаж алкоголя сократились на 14,7% и составили 47,877 млн декалитров.

В первом квартале 2025 года в России объемы розничных продаж алкоголя сократились на 14,7% и составили 47,877 млн декалитров.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Известия", снижение спроса вызвано увеличением акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию.

Снижение наблюдается практически по всем видам алкогольных напитков. Реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. декалитров. Вместе с тем зафиксирован рост интереса к игристым винам: их продажи увеличились на 4,9% и достигли 5,14 млн декалитров.