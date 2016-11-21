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    В России пройдет конференция под названием "Перспективы экспорта-2017"

    Конференция состоится 15 декабря в Ставрополе

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Торгово-промышленная палата Ставропольского края Российской Федерации приглашает азербайджанских бизнесменов на предстоящую 15 декабря в Ставрополе конференцию "Перспективы экспорта-2017".

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo").

    Отмечается, что российская сторона взяла на себя расходы на пребывание азербайджанской делегации с 13-го по 15-ое декабря.

    Желающие получить информацию о конференции могут обратиться в "Azpromo" или же связаться по номерам (8652) 94-53-34, 50-99-99 (E-poçt: tppsk26@gmail.com). 

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