​В России проходит I молодежный экономический форум "Россия-Азербайджан"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" открылся шестой российско-азербайджанский межрегиональный форум. В его рамках впервые проходит I Молодежный экономический форум "Россия и Азербайджан: точки роста", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сказал в среду журналистам заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, новый опыт оказался удачным.

"В силу своих должностей мы зачастую вынуждены быть более консервативными в принятии решений и выдвижении идей, чем иногда хочется. Именно молодежь, как креативная смелая аудитория, может эти идеи предлагать. К этому мы призываем. Постараемся их максимально использовать в нашей рабочей повестке", - сказал он.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сегодня сложилось абсолютное взаимопонимание с партнерами из Азербайджана, которое во многом основано на общем историческом прошлом.

"В этом нужна преемственность, надо всячески поддерживать взаимодействие молодежи наших стран, в том числе подобными форумами", - сказал он.

Цель молодежного экономического форума "Россия и Азербайджан: точки роста" - формирование коммуникационной площадки для эффективного сотрудничества молодежи и молодежных организаций России и Азербайджана в условиях развития Евразийского экономического союза, а также обмен опытом молодежи в сфере молодежного предпринимательства, инновационных научно-технических и социально-культурных проектов.

На форуме проходит пленарное заседание "Результаты и перспективы межрегионального сотрудничества", круглый стол "Россия. Азербайджан. Конвергенция технологий и очертания будущего: основные вызовы XXI века", а также чемпионат по решению кейсов и итоговое пленарное заседание с презентацией дорожных карт по итогам кейс-чемпионата на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

Перед участниками выступят Александр Цыбульский, министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, губернатор Евгений Куйвашев, глава Республики Дагестан Рамзан Абдулатипов, глава исполнительной власти Наримановского района Баку Абдин Фарзалиев, ректор УрГЭУ Михаил Федоров, бизнес-тренер Международной школы бизнеса при Торгово-промышленной палате Москвы Анна Шолина.

Приветственные слова передали президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Молодые предприниматели и студенты уже начали форум - они обмениваются опытом, создают проекты для совместной реализации и взаимодействия.

Организатор I Молодежного экономического форума - УрГЭУ, при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики и промышленности Азербайджанской Республики, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), правительства Свердловской области, ФГБУ "Международный молодежный центр", Азербайджанской молодежной организации России.