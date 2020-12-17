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В России продлили сроки временного проживания мигрантов

В России продлили сроки временного проживания мигрантов Ранее они были установлены до 15 декабря 2020 года
Бизнес
17 декабря 2020 г. 13:50
В России продлили сроки временного проживания мигрантов

Сроки временного проживания мигрантов на территории России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлены до 15 июня 2021 года.

Как передает Report, соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2021 года", — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

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