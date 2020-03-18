В России приостановлены налоговые и таможенные проверки

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить проведение проверок, в том числе налоговых и таможенных, и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в перечне поручений главы правительства, опубликованном на сайте кабмина.

"Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер", - говорится в документе.

Срок действия этого поручения - незамедлительно.

Кроме того, ведомствам предписано в срок до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок.