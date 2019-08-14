Mitsubishi о запрете эксплуатации старых машин

Запрет эксплуатации старых транспортных средств приведет к более быстрому обновлению автопарка и выгоде производителей, но ударит по автовладельцам, вопрос требует очень тщательной проработки.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости директор по маркетингу и PR "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi в России) Илья Никоноров.

Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений."Говоря о предельном сроке эксплуатации транспортного средства и потенциальном запрете эксплуатации, мы можем выделить следующие плюсы: более быстрое обновление автомобильного парка – это потенциальная выгода для производителей автомобилей, вместе с омоложением парка гораздо быстрее и более массово будут вводиться в оборот экологичные и экономичные автомобили, развитие отрасли утилизации и переработки автомобилей – новые рабочие места, создание, по сути, новой отрасли", - сказал Никоноров.В то же время он отметил, что такая жесткая фиксация срока эксплуатации, ограниченная годами эксплуатации или пробегом (или их комбинацией), сильно ударит по автовладельцам.

"Мы можем столкнуться с тем, что большая часть автовладельцев после такого постановления должны будет завтра же утилизировать свой автомобиль, а будет ли достаточно средств на приобретение более свежего – остается под большим вопросом... Что в общем итоге с точки зрения экономической эффективности перевесит плюсы или минусы – большой вопрос, который требует очень тщательной проработки", - заключил Никоноров.