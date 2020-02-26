В России подорожал чеснок на фоне угрозы коронавируса

В январе 2020 года стоимость чеснока в России выросла на по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 37%, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Россияне могли купить в январе 1 килограмм чеснока в среднем за 233 рубля, то есть его стоимость повысилась на 34,3%. Рост цены продолжился и в феврале.

Купить килограмм чеснока в начале февраля в магазинах можно было за 246 рублей. По информации, к 10 февраля 1 килограмм стоил уже 263 рубля, к 17 февраля - 266 рублей.

Аналитики считают, что повышенный спрос на чеснок связан с опасностью инфицирования коронавирусом.