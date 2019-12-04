В России легализовали онлайн-продажу ювелирных украшений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что такая торговля будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней, а также наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.
Таким образом, в действующих правилах продажи товаров дистанционным способом появился новый пункт, по которому на территории страны допускается такой вариант сбыта ювелирных изделий с учетом особенностей российского законодательства.
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