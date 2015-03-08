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    В России изъяты фрукты и овощи, привезенные из Азербайджана

    Небезопасная продукция была обнаружена в ручной клади пассажиров

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор предотвратил попытку ввоза вредной продукции в Москву.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в течение февраля ведомство конфисковало 2,5 т овощей и фруктов в пассажирских терминалах международных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково.

    Небезопасная продукция была обнаружена в ручной клади пассажиров, прибывших из трёх стран СНГ: Азербайджана. Таджикистана и Узбекистана.

    Половина проведенных проб показала, что ввозимая зелень, орехи, сухофрукты, овощи могут нанести вред здоровью москвичей и подпадают под карантин.

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