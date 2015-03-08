В России изъяты фрукты и овощи, привезенные из Азербайджана

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор предотвратил попытку ввоза вредной продукции в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в течение февраля ведомство конфисковало 2,5 т овощей и фруктов в пассажирских терминалах международных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Небезопасная продукция была обнаружена в ручной клади пассажиров, прибывших из трёх стран СНГ: Азербайджана. Таджикистана и Узбекистана.

Половина проведенных проб показала, что ввозимая зелень, орехи, сухофрукты, овощи могут нанести вред здоровью москвичей и подпадают под карантин.