В РФ по делу о крупном мошенничестве арестовали бизнесмена из США

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на срок до 6 ноября владельца компании LD Cool, гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на срок до 6 ноября владельца компании LD Cool, гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в деле есть неустановленные фигуранты, ущерб от их действий составляет десятки миллионов рублей. Дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Согласно информации с сайта компании, LD Cool LLC предлагает широкий спектр услуг по ремонту грузового автотранспорта.

Отметим, что компания основана в ноябре 2018 года в Майами Дэвидом Носиковски.