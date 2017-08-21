В регионе впервые пройдет мероприятие Influencer Day Baku

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Социальные сети превратились в неотъемлемую часть нашей жизни. Одна треть населения Азербайджана является активными пользователями социальных медиа, главная составляющая которых контент или другими словами информационное наполнение. Пользователи ежедневно сталкиваются с огромным количеством новой информации, только определенная часть которой интересна и полезна для аудитории. Именно по этой причине люди делятся такого рода контентом, а ее автор получает новых подписчиков. Людей, у которых есть определенная аудитория, можно назвать инфлунсерами. К ним относятся знаменитости, блогеры, журналисты, эксперты в различных областях, социально активные люди, общественные деятели и пр. Инфлунсерами считаются люди, которые задают вектор направления "социальной мысли". Бренды добиваются большого успеха, используя инфлунсеров в своих PR коммуникациях.

30 сентября 2017 года впервые в регионе пройдет мероприятие под названием "Influencer Day Baku". Состоится оно в Dreamland Baku Golf Villas& Residences. Как сообщает Report, на мероприятии будут обсуждать такие темы, как Инновационные технологии маркетинга, дата-маркетинг (datamarketing), инвестиции в маркетинговые технологии, а также презентация Influencer Marketing платформы Keepface, которая функционирует в Центральной Евразии.

На мероприятии примут участие 150 человек, среди которых будут специально приглашенные топ инфлунсеры, руководители компаний, специалисты в области PR и маркетинга, представители медиа, инвесторы и видные общественные деятели. Кроме того, к событию планируется привлечь спикера из США.

Keepface – это платформа, благодаря которой инфлунсеры и бренды находят друг друга и проводят различные коммуникационные компании. Бренды - пользователи Keepface могут при помощи платформы проводить анализ показателей инфлунсеров, строить с ними деловые отношения и делать предложения по сотрудничеству. В настоящее время Keepface работает с более чем 30 местными и международными компаниями и агентствами.

Influencer Day Baku – это закрытое мероприятие, участие на котором возможно лишь по специальным пригласительным

Отметим, что информационную поддержку мероприятию оказывает Информационное агентство Report.