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В рамках заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты подписаны документы

В рамках заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты подписаны документы В рамках начавшего сегодня работу в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты между сторонами подписаны четыре меморандума.
Бизнес
17 июля 2023 г. 15:43
В рамках заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты подписаны документы

В рамках начавшего сегодня работу в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты между сторонами подписаны четыре меморандума.

Как сообщает Report, это:

- Меморандум между Халяльной службой Исламской палаты и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей);

- Меморандум между Торговой палатой Мавритании и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой;

- Меморандум между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой;

- Меморандум между Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой, KOBIA, Международной ассоциацией исламского бизнеса, Государственным агентством по туризму и ООО Caspian Event Organisers.

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Версия на английском языке ФотоDocuments signed within framework ICCIA meeting
Версия на азербайджанском языке Фотоİslam Ticarət Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının Direktorlar Şurasının iclası çərçivəsində sənədlər imzalanıb

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