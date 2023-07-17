В рамках заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты подписаны документы

В рамках начавшего сегодня работу в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты между сторонами подписаны четыре меморандума.

В рамках начавшего сегодня работу в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты между сторонами подписаны четыре меморандума.

Как сообщает Report, это:

- Меморандум между Халяльной службой Исламской палаты и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей);

- Меморандум между Торговой палатой Мавритании и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой;

- Меморандум между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой;

- Меморандум между Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой, KOBIA, Международной ассоциацией исламского бизнеса, Государственным агентством по туризму и ООО Caspian Event Organisers.