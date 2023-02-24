В рамках Узбекско-азербайджанского межрегионального форума подписан ряд документов

В Ташкенте, при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана прошел Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.

В Ташкенте, при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана прошел Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Организатором мероприятия выступило Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Наряду с официальными лицами в мероприятии приняли участие работающие в различных сферах представители бизнеса.

На церемонии открытия форума министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подчеркнул, что внимание, которое главы двух государств уделяют развитию отношений между странами, является значимым стимулом для расширения партнерства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Благодаря этому в настоящее время успешно реализуются совместные проекты в сферах энергетики, автомобилестроения, транспорта, сельского хозяйства, нефтехимии. Было отмечено, что межрегиональный форум сыграет важную роль в определении новых направлений двустороннего сотрудничества.

Выступивший на форуме министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов отметил, что азербайджано-узбекское торгово-экономическое сотрудничество развивается по нарастающей. Было подчеркнуто, что расширение деловых связей, налаживание отношений между регионами Узбекистана и Азербайджана послужат дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем выступлении отметил важность азербайджано-узбекских отношений, взаимных официальных визитов глав государств, проводимых переговоров, встреч и мероприятий. Было подчеркнуто, что в прошлом году в сфере торговли, являющейся одним из основных направлений экономического сотрудничества, наблюдался рост более чем на 63%. Министр отметил, что между странами имеется широкий потенциал для эффективного партнерства в сферах инвестиций, металлургии, производства автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, организации совместной деятельности в промышленных зонах Азербайджана и по другим направлениям. Создаваемый Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд будет играть значимую роль в экономическом сотрудничестве, реализации новых инвестиционных проектов, создании рабочих мест.

Министр проинформировал участников мероприятия о текущем состоянии экономики Азербайджана, отметив, что в 2022 году ВВП страны вырос на 4,6%, а ненефтяной ВВП - более чем на 9%. Была предоставлена информация о благоприятной деловой среде нашей страны и потенциале освобожденных от оккупации территорий. Бизнес-круги Узбекистана были приглашены к активному сотрудничеству. Было отмечено, что по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Физулинском районе продолжается строительство школы на 960 учеников, что является еще одним ярким проявлением тесных связей между народами наших стран.

Министр экономики подчеркнул, что существуют широкие перспективы для развития отношений между регионами двух стран и Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум является важной платформой для реализации совместных инициатив.

На мероприятии также состоялись презентации инвестиционных проектов и встречи в формате B2B и B2G.

В рамках форума был подписан ряд документов, - межправительственное Соглашение о создании инвестиционного фонда Узбекистан-Азербайджан, документы об установлении побратимских отношений между городами Хива и Шуша, Самарканд и Гянджа, Бухара и Лянкяран, Коканд и Шеки, Дорожная карта по расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между Исполнительной властью города Ташкент и Исполнительной властью города Баку на 2023-2025 годы, Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана, Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о сотрудничестве между ЗАО AzerGold и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между компаниями Mega Invest Industrial и NABUCCO A&C, Соглашение о сотрудничестве между компаниями Cahan Sənaye Kompleksi и Azimut Plus.

В рамках форума также прошло третье заседание Узбекско-азербайджанского Делового совета. На мероприятии была обсуждена работа, проведенная в соответствии с определенными на предыдущем заседании задачами, а также шаги, направленные на расширение отношений между бизнес-субъектами двух стран.